【星期一．炒啲乜】中美貿戰降溫　股市有望升多浸？

中美貿易談判再傳出利好消息，加上英國脫歐風險減退，上周五(13日)環球股市普遍做好，港股更急漲693點或2.57%，以全日最高位27,687點收市，不僅收復27,000點關，更重越被視為好淡分水嶺的250天牛熊分界線，跑贏亞太區主要股市。

其後，中美就第一階段經貿協議文本達成一致，預期下月首周在華盛頓簽署協議，而美國亦停徵原定於周日(15日)對華加徵的關稅。美股三大指數顯著上揚，標指及納指再創收市新高，環球股市周一(16日)有望再升多浸。然而，市場仍有一些憂慮存在，包括英國雖可望於明年1月脫歐，但雙方仍需就脫歐協議談判，硬脫歐風險未完全消除。明年美國總統大選亦對大市構成風險。

展望本周，被視為內地經濟增長引擎的三個數據───固定投資、工業增加值及社會消費品零售總額將於周一公布。港股方面又應如何部署？不妨參考各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。

1、【陳鳳珠 中港兩地股市存在吸引力】

2、【鄺紫珊 趁低布局A股基金】

3、【葉尚志 安踏體育目標81元】

4、【鄭勤龍 小米不宜盲目高追】

5、【陳健豪 加元入市時機未到】

6、【郭家耀 大昌行私有化或為股東提供機會套現】

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