港府：內外夾擊　香港經濟壓力仍大

財政司司長陳茂波於網誌中表示，香港經濟面對複雜多變的外圍環境和矛盾不安的本地情況，前景陰霾密布。來年財政預算案的基本方向仍然是「撐企業、保就業」，而面對經濟下行、失業率上升，當局要「振經濟、紓民困」。

他稱，過去一年多，中美貿易摩擦成為困擾環球經濟的主因。近日中美就首階段貿易協議文本達成共識，為環球市場帶來正面信息。但觀乎過去兩年，美國單邊主義的取態和對中國在科技和其他方面的遏制，中美關係未來一段頗長時間仍會起伏不定，會為環球經濟和金融市場帶來波動。加上外圍的地緣政治變化，明年環球經濟能否加速增長，暫時仍未能確定。

至於本港，陳氏指內部經濟壓力仍大，持續半年的社會動盪重創了零售、餐飲、旅遊及運輸行業，市民減少外出及消費等影響已外溢至其他不少行業。有媒體及廣告界人士表示，消費市道轉差及商戶減少宣傳推廣，已大幅影響了他們的收入。而由於社會經常出現不穩定狀況，一些大型展銷會和活動、商務會議和展覽都被取消了，就連不少大型體育活動及文娛表演亦告吹，文化藝術工作者的生計也受到打擊。

他表示，若然明年全球經濟增長比預期快，而香港社會狀況卻未能擺脫過去多月暴力和癱瘓的陰霾，一些本來打算來港投資或擴展業務的國際投資者，可能會失去等待香港復元的耐性，轉到區內或內地其他城市開展或擴展業務，對香港造成長遠的不利影響。

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