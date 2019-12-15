【專家分析】中美科技產業將迎巨變？

為減輕對美國的依賴及掣肘，顧及國家安全考慮及中國科技產業長遠發展的需要，據英國金融時報報道，中國政府已要求所有政府及公共機構在未來3年內分階段式地全面取替國外品牌的電腦設備及軟件，目標進度為2020年換掉30%、2021年50%，及2022年完成剩餘的20%。

假如報道屬實，美國特朗普政府將可謂「求仁得仁」，不用再擔驚受怕關鍵技術被中方竊取，中國將自行逐步實現與國外供應鏈脫鈎的長遠目標，但這亦意味着美國科企將可能損失中國這個龐大市場。

根據中信建投証券預估，在新指令下，中國將需要在3年內更換約二千萬至三千萬台國外品牌的電腦設備。以中國每年約五千五百萬台電腦需求計算，我們粗略估計今次措施將為中國電腦市場在2020至2022年間每年帶來約15%的新增長，並相信聯想(Lenovo)將直接受惠 (2019年聯想PC全球總出貨量估計為6,200萬台)，相反Dell、HP及Microsoft將不可避免而受到衝擊，加上今次措施主要針對商用電腦為主，而一般來說商用電腦的單價及毛利比家用電腦高，估計對國外品牌電腦公司的影響將更大。

目前，從最近這些科技公司的股價表現來看，市場對這則消息的關注度並不算太高，或者認為對它們的短期影響並不算太大。但從長遠角度來說，今次的新指令極具象徵意味，顯示出中國強大的意欲去加速建立國內科技行業(硬件及軟件)供應鏈一體化的生態圈，以提高「自給自足」的比例，減少國內科企未來受到美國掣肘及禁運等影響。

當然，要真正做到全面國產化畢竟仍是漫漫長路，單從硬件來說，主要半導體及零部件的各種核心或下一代技術 (如下一代Chiplet、眾核技術及EUV製程等)，很多仍然是掌握在國外公司手上。而在軟件方面，中國要用自己的作業系統來取代美國的Windows、macOS、甚至Android系統亦大有難度，有多少軟件開發商去配合這個作業系統亦是一大疑問。

無論如何，今次指令無疑是中國向全世界政府表態中國將會全力支持本土科技的發展，而中國亦有計劃在2025年起將有70%的半導體由本土製作生產。最近亦有報道指，華為已大幅減少其最新手機對美國晶片的依賴。我們相信，未來中國在科技行業將會有更大的話語權，相反對美國科企來說，卻大有可能失去中國市場的領導地位，而他們當中有不少的盈利貢獻(20至50%)是來自於中國市場。

御峰理財研究部

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