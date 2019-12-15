全球經貿戰：中國暫不對原產美國部分商品加徵關稅

中美達成首階段貿易協議文本後，中國國務院關稅稅則委員會周日(15日)宣布，暫不實施原定當天生效、對部分美國進口商品加徵關稅的措施。

委員會在公告表示，為落實中美雙方近日關於經貿問題的磋商結果，根據《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，決定對原計劃周日起加徵關稅的原產於美國部分進口商品，暫不徵收10%及5%關稅，對原產於美國的汽車及零件繼續暫停加徵關稅。除上述措施外，其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行，對美加徵關稅商品排除工作繼續展開。

公告又稱，中方希望與美方在平等和相互尊重的基礎上，共同努力，妥善解決彼此核心關切，促進中美經貿關係穩定發展。

－－－－－－