全球經貿戰：一文睇晒！中美達成怎樣的協議？

外國傳媒報道，中美皆表示，已就首階段貿易協議的細節達成共識，美國將降低關稅，這至少可以暫時平息對世界前兩大經濟體貿易戰升級的擔憂情緒。

這份協議取決於中國增加對大豆和豬肉等美國農產品的採購，並就知識產權、強制技術轉讓，以及匯率問題做出新的承諾。美國總統特朗普在華盛頓對記者稱，預計中國對美國農產品的年採購額「很快」將達到500億美元。

【中國倍增進口美商品和服務】

美國貿易代表萊蒂澤上周五(13日)對記者表示，美國還將暫停原定於周日(15日)生效、涵蓋智能手機和玩具等約1,600億美元商品的新關稅。他表示，中國承諾未來兩年，把對美國商品和服務的進口額比2017年增加至少2,000億美元。2017年美國對中國的商品和服務出口總計1,870億美元，按此推算，相當於要增加一倍以上。

【知識產權】

中國強化立法保障專利、商標、著作權，包括修改民、刑法律程序，對付網上侵權與仿冒品等。中國承諾會撤銷施壓外國企業技術轉讓才能進入中國市場、取得執照等做法；並允諾會減少支持目的在獲取外國技術的海外投資。

【匯率】

中國允諾避免競爭性匯率貶值，不會拿匯率當貿易競爭優勢的籌碼。據了解，中美匯率這項有參照美墨加協定，即要求公布逐月的國際法定準備金等資料。

【中國金融市場准入】

美方官員指出，第一階段貿易協議還納入改善美企准入中國金融服務市場，包括銀行、保險、證券與信評服務，以處理美國長期以來所抱怨的投資壁壘。

【協議履行機制】

協議還設有落實與爭端解決機制，允許雙方透過諮詢協商化解落實程度的歧見，可先從工作層級會議一路提升為高層官員協商。若仍化解不了，會有加徵關稅或其他懲罰的程序。

【特朗普調低部分貨品關稅】

作為交換，特朗普同意降低部分已加徵關稅，把針對1,200億美元中國商品15%的關稅稅率下調一半，至7.5%，但將保留對大約2,500億美元中國商品25%的關稅。他表示，還將推遲原定周日對約1,600億美元中國商品加徵關稅的計劃。

在中國官員於上周五在北京深夜舉行記者會宣布這項協議之際，特朗普在社交媒體Twitter帳戶連發數條訊息稱：「對所有人來說，這都是項了不起的協議。謝謝！」

萊蒂澤表示，他預計明年1月初，將與中國副總理劉鶴簽署這份86頁的協議，然後再公布於眾。雙方的律師團隊會在正式簽署前審核文本，萊蒂澤預計，協議將在簽署30天後生效。

【中國暫不實施額外關稅】

根據中國財政部聲明，在宣布達成第一階段貿易協議後，中國周日表示，將暫不實施對原產於美國部分進口商品的加徵關稅措施。

中國表示，亦將暫不實施對原產於美國的汽車及零組件恢復加徵關稅，另外還將繼續對總計價值1,260億美元的美國商品暫停加徵關稅。

【有利全球貿易秩序】

中國官方媒體周日報道，中國外交部長王毅表示，這協議有利於中美經貿關係逐步恢復穩定正常發展，有利於為世界經濟注入信心，有利於為全球貿易秩序帶來穩定性。王毅補充，中美就第一階段經貿協議文本達成一致，不影響第三方的正當合法權益，因為中國企業會增加從美國以及各國進口更多有競爭力的產品和服務。

萊蒂澤說，中美協議意味邁出了非常非常重要的一步，它並不只包含農產品購買，還包括了一些完全可執行的重大承諾。根據執行機制，如果違約，將重新施加關稅。

【雙方不會公開農產品採購細節】

農產品採購方面，萊蒂澤稱，中方做出了具體的承諾，將在貿易戰前每年240億美元的水平上，至少再增購160億美元的農產品，爭取達到一年500億美元的水平。他說，雙方不會公開採購目標的細節。

為了平息其他對華農產品出口國的擔憂，中國國家發展和改革委員會副主任寧吉喆強調，增加農產品採購必須符合世貿組織規定。他表示，擴大中美貿易不會影響其他貿易夥伴的利益。

【協議共有9章】

中國官員在北京記者會上表示，雙方約定的協議文本共有9章，包括知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估，以及爭端解決等內容。

中國官員表示，美國將分階段取消對中國商品加徵的關稅，但萊蒂澤說，只有在下一階段協議結束的情況下，關稅才會在未來降低。

據悉，下一階段談判的議題包括數碼貿易、數據本地化，跨境數據流和網絡入侵。特朗普周五表示，將「立即」開始圍繞第二階段協議的談判。不過，萊蒂澤表示，還無法確認第二階段談判可能包括哪些議題，也不能確認談判的啟動時間。

【雙方都有達成協議的壓力】

由於貿易戰對今年中美兩國經濟都造成了影響，雙方都面臨國內政治壓力，需要至少達成部分貿易協議。許多經濟學家將明年全球經濟能否反彈，與貿易戰是否停火掛鈎。

今年第3季，中國GDP按年增長6%，創下1990年代以來最慢增速。美國經濟也顯現出下行迹象，創紀錄的經濟擴張在今年第4季大幅減速，關稅給製造業等行業帶來了不確定性。

這種破壞力讓特朗普尤其面臨壓力，他將明年連任希望放在強勁的經濟表現上，鼓吹失業率降至1960年代以來最低水平。在2016年競選時，他承諾要讓美國衰落的製造基地煥發新生，而這個行業是關稅戰的重災區之一。

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