本周重要經濟大事一覽 香港有呢兩項...

在中美達成首階段貿易協議後，一般分析相信，全球股市今年餘下時間會平穩度過。然而，本周亦有不少重要經濟數據值得留意。以下是香港時間：

【12月16日星期一】

09：30中國公布11月70大中城市樓價指數

10：00中國公布11月社會消費品零售總額、工業增加值、固定資產投資

22：45美國公布12月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值

【12月17日星期二】

16：30香港公布11月失業率

21：30美國公布11月新屋動工、建築許可

22：15美國公布11月工業產出

【12月18日星期三】

18：00歐元區公布11月通脹終值

23：30美國公布每周原油庫存

【12月19日星期四】

11：00日本央行公布議息結果

20：00英國央行公布議息結果

21：30美國公布每周新申領失業救濟人數、第3季經常帳

23：00美國公布11月房屋銷售、經濟領先指標

【12月20日星期五】

07：30日本公布11月通脹

16：30香港公布11月通脹

17：30英國公布第3季經濟增長終值

21：30美國公布第3季經濟增長終值、核心PCE物價指數

23：00美國公布12月消費者信心指數、個人開支及收入

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