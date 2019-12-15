人民銀行：明年須擴大金融對外開放　支援中小企及銀行

內地傳媒報道，中國人民銀行(即中國央行)黨委召開會議，傳達學習中央經濟工作會議精神。

會議強調，做好2020年的金融工作，必須緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，推動高質量發展。

要突出金融服務實體經濟。進一步改善信貸結構，加大金融對製造業和民營小微企業的支持力度，增加製造業中長期融資，建立較為完善的民營和小微企業融資支持政策制度體系；堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，統籌做好房地產金融調控；全力做好金融支持脫貧攻堅任務如期全面完成工作。

同時要深化金融供給側結構性改革，進一步擴大金融對外開放。落實好金融委辦公室職責；優化金融體系結構，深化中小銀行和農村信用社改革；通過創新資本工具等多種渠道，進一步補充中小銀行資本，提高中小銀行放貸能力；加強金融科技創新監管；穩步推進人民幣國際化和資本項目可兌換，推動金融業在更大範圍、更寬領域、更深層次的開放。

－－－－－－