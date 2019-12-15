全球經貿戰：特朗普權宜之計　中美衝突明年持續

外國傳媒報道，雖然中美達成首階段貿易協議，但細節尚未明朗，比較確定的共識是中國同意向美國採購更多農產品與其他產品，美國則取消12月15日起對智能手機、玩具與服飾等1,560億美元中國進口貨品加徵15%關稅，而9月起對約1,200億美元中國貨品加徵的關稅稅率，亦由15%降至7.5%。

其實，美國總統特朗普願意減關稅是有迹可尋的。回看今年8月，中美貿易戰升級，特朗普因不滿中國未兌現增購美國農產品，揚言9月起「晒冷」，對尚未受貿易戰波及、總值約3,000億美元中國貨品加徵關稅。不過，當美股連日大跌後，特朗普調整步伐，將加徵關稅的貨品拆成兩批，一批在9月1日生效，另一批在12月15日生效。

特朗普當時表示，延後加徵關稅主要考慮到避免礙及年底消費旺季，這向外界表明，他是不想拿消費品開刀。

事實上，關稅是一把雙刃劍。據媒體報道，有經濟學家估計，美國對中國貨品加徵的關稅，每年平均拉高家庭支出逾400美元(約3,120港元)；假設12月15日的關稅按計劃落實，每年家庭支出將增加超過550美元(約4,290港元)。

彼得森國際經濟研究所經濟學家Mary Lovely表示，目前美國降低9月對中國貨品加徵的關稅稅率至7.5%，以及取消12月15日加徵關稅的計劃，讓美國民眾避過了一顆子彈。

特朗普之所以在意消費品關稅，主因是消費佔美國經濟增長比重達七成。因此，這亦是特朗普想和中國達成局部貿易協議的重大誘因，以便保持經濟良好，迎接2020年大選。雖然他宣稱首階段協議是「非常大」的協議，但美國主流媒體大多數以「局部」來形容，與全面貿易協議差距甚遠。

再者，強化保護知識產權本來就是中國多年的政策，不算是重大讓步。至於強迫技術轉移、補貼特定產業等棘手議題，雙方要留待日後磋商，不知何時才有結果。

美國華爾街大行之一美銀首席全球經濟學家Ethan Harris於12月上旬已預言，中美會達成「迷你協議」，但亦預言由於雙方仍爭論不休，故貿易戰恐在明年11月美國大選後再起。

－－－－－－