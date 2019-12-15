2019年最後一擊！本周10央行議息　最重要竟然係...

隨着聖誕節臨近，在美國聯儲局及歐央行上周「收爐」後，本周將是包括日本及英國在內的全球主要央行今年最後一次舉行議息會議，意味着全球集體放水的2019年所有主要議息會議完結。

不過，有一個小國的央行議息結果不容輕視，它就是全球首推負利率的瑞典，目前利率是-0.25厘，只要央行周四(19日)香港時間下午4時30分左右宣布加息0.25厘，就會結束負利率。這對全球而言是一個重要里程碑。

以下是本周議息的主要央行：

●匈牙利，12月17日，預期維持利率0.9厘不變

●泰國，12月18日，預期維持利率1.25厘不變

●捷克，12月18日，預期維持利率2厘不變

●瑞典，12月19日，預期加息至0厘

●挪威，12月19日，預期維持利率1.5厘不變

●英國，12月19日，預期維持利率0.75厘不變

●印尼，12月19日，預期維持利率5厘不變

●日本，12月19日，預期維持利率-0.1厘不變

●墨西哥，12月20日，預期減息0.25厘，利率降至7.25厘

●哥倫比亞，12月21日，預期維持利率4.25厘不變

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