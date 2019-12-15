上月工廈售價回落　全年料跌4%

美聯工商舖資料研究部資料顯示，反映50座指標工廈的美聯工商物業售價指數(MII)，11月份報340.7點，按月回落1.3%。租金方面，11月份美聯工商物業租金指數(MIRI)報174.9點，按月微跌0.5%。今年下半年(7至11月)租售價俱跌，售價及租金指數分別累跌3.2%及0.3%，意味着今年全年工廈租售價勢倒跌。

該行預期，受不明朗因素影響，加上聖誕長假期的傳統淡季將至，預計工廈售價將續挫，全年將倒跌約3%至4%。

若按區域區分，下半年有六區的工廈呎價均錄得下跌，其中荃灣區的跌幅最大，11月份最新呎價報4,138元，較6月份跌約5%。而長沙灣、九龍灣及觀塘的工廈呎價分別為6,327、5,352及6,819元，分別錄4.4%、3%及2%的跌幅。葵涌及沙田(包括火炭/石門)的跌幅不足1%，呎價分別為4,179及4,514元。

屯門是升幅最大的地區，呎價則是十區之中最低，11月份工廈呎價為3,639元，下半年累升3.4%。紅磡/土瓜灣區及柴灣分別錄得2.5%及1.7%的升幅，最新呎價分別為5,292及5,444元。黃竹坑區則錄0.5%的增幅，最新呎價為7,121元，仍然是各區之冠。

受活化工廈2.0所帶動，工廈註冊宗數增加。11月份工廈買賣註冊錄134宗，按月上升13.6%，金額錄約16.96億元，按月微跌約7%。

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