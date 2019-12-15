內地強調支持民企　切實解決「融資難、融資貴」

內地傳媒報道，國務院促進中小企業發展工作領導小組第4次會議，在上周五(12月13日)於北京召開。

會議指出，要落實好中央經濟工作會議精神和國務院常務會議要求，堅持和完善社會主義基本經濟制度，堅決做到「兩個毫不動搖」，堅定不移支持民營企業發展，為企業家營造大膽創業、安心發展的市場化法治化營商環境，充分發揮中小企業在促進宏觀經濟穩定和就業穩定中的重要作用，支持中小企業做強、做優、做精。

要求抓緊修改完善《關於健全支持中小企業發展制度的若干意見》，形成支持中小企業發展的政策制度安排；各部門要提高工作效率，對支持中小企業發展的事情，堅持能辦的盡快辦，共同努力，真抓實幹，把中小企業的事辦好。

會議又強調，要創新中小企業金融服務考核激勵機制，完善中小企業融資擔保體系，加快推進中小企業信用信息平台建設，鼓勵科技型中小企業上市融資，切實解決「融資難、融資貴」問題；要加大對市場結構的公平審査，加強產權和知識產權保護。

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