別畏高！股市明年繼續「升到你唔信」？

外國傳媒報道，臨近年底，又是分析員對2020年作出預測的時候，但錯的機會很大！

目前市場普遍共識是：美股代表標指將在2020年再升5至10%，中位數是升6.5%，達3,375點，平均升幅則是5%，「最牛」預測是升至3,450點，幅度達9%以上。當中，最主要原因是2019年標指升幅勢超過20%，根據往績，極大機會在2020年再出現升浪。

不過，往績亦顯示，自1928年以來，即過去91年，僅6次「埋單」升幅介乎5至10%，即有93%機會預示目前市場的普遍預測是「錯」！舉例來說，一年前市場共識是2019年標指平均升11%，目標是2,940點，結果升幅高出逾倍。

事實上，自1950年以來，標指有18次錄得年度漲幅20%或更多之後，翌年平均再升11%，當中僅3年錄得下跌：分別為1962年、1981年，以及1990年。其中，美國經濟在1981年和1990年陷入了衰退。

值得留意的是，2020年是大選年，上述的1962年、1981年，以及1990年皆不是大選年。相反，在過去18次歷史中，2004年、1992年、1976年、1968年，以及1956年皆為大選年，全部「埋單」有得升！換言之，只要標指今年餘下時間「守得住」20%升幅，2020年是100%升市！

再者，專門研究美股歷史走勢的金融研究機構LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick指出，上周美股出現罕見異象，就是「紐約證券交易所綜合指數」創下歷史新高，為近兩年首見。自1980年以來，該指數在一年多沒有再創新高出現過8次，8次在創下新高後，股市之後的一年皆上升，升幅中位數近14%，即2020年美股很可能100%再升，而且幅度是雙位數。

紐約證券交易所綜合指數：包括所有在紐約股票交易所上市的普通股指數，即工業、交通、公共事業及金融。

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