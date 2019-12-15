年底市靜！十大屋苑交投續淡　周末6個捧蛋

中原地產指出，十大屋苑於本周末錄得6宗成交，雖較上周僅3宗低位大幅反彈，但仍有6個屋苑錄得零成交，並已是連續第6個星期只有個位數交投量，交投偏靜。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，臨近年尾，聖誕及新年節日氣氛逐步轉濃，睇樓活動略減。雖然中美貿易戰有初步解決方案，為買家增添入市信心，惟社會氣氛未復原，加上二手平價盤早已被吸納，而新盤貨尾提供多種入市優惠，令購買力流向一手市場，二手續靜。

其中，九龍區屋苑買賣相對較好，共錄3宗成交，紅磡黃埔花園佔2宗。市場消息指出，屋苑11期4座低層D室，實用面積639方呎，三房間隔，以約950萬元易手，呎價14,867元。

另外，中原柯勇表示，將軍澳新都城1期4座中層A室，實用面積526方呎，三房套房間隔，成交價788萬元，實用呎價14,981元。據悉，原業主於2007年斥215萬元入市，持貨12年轉手帳面獲利573萬元，單位升值逾2.6倍。

新界區只有東涌映灣園有成交，中原陳偉業表示，該屋苑過去兩日錄2宗成交，包括10座高層B室，實用面積749方呎，三房套房間隔，以785萬元易手，實用呎價10,481元。

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