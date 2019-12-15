致富智庫：長輩未必告訴你！呢十項年輕人必要做的事

相信你或多或少都聽過一些長輩說：「如果後生嗰陣咁咁咁...依家就唔會乜乜乜...」是的！人生實在有太多「如果」，但若能吸取「前人」教訓，或許能省卻了不少「冤枉路」、交少了「學費」。

如果你現時20多歲，怎樣才能在30多歲回望時印證無悔呢？或高聲喊話：「好彩當時冇咁做！」有研究指出，人生到了30多歲，就不能再吊兒郎當了，不但要為事業打拚，更要為年老的父母、家庭，以及退休打算。故此，20多歲時一定要做一些之後不能再做的事，才能說無悔。

就此，外國媒體引述眾多研究後得出，「20多歲的你，別做以下10項會後悔的事！」就算你現時已30多歲、甚至「4、5字頭」，也不妨回味一下，引導下一代不要「犯錯」。

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【1、不投資】

不少人回顧自己20多歲時，可能會說：「我應該一早就投資股市，一早開始，回報更高。」

無錯，投資從來都是愈早愈好，尤其20多歲時完成了專上教育或在社會打滾了一段日子。不過，須注意的是，沒有人一生中所有投資只賺不賠，及早開始投資不是趁年輕「學贏」，而是「學輸」，才能成就往後的穩重性格、積累經驗，減少30歲後，因少不更事而犯下的低級錯誤。

【2、不做運動】

不少人回看自己20多歲時，可能會說：「如果當年肯做多些運動，現時一定更快樂、更易結識到異性。」

事實上，中國傳統醫學四大經典著作之一《黃帝內經》早已記載，人生到了25歲，健康、新陳代謝就會開始走下坡，不宜再暴飲暴食、更不宜經常玩到通宵達旦。20多歲的你必須要注意，Quota(配額)不多了。若不注重身體保養、多吃蔬果，不需等到年老，30多歲就一定後悔。

【3、擔心別人點諗】

不少人回看自己20多歲時，可能又會說：「我當時花了太多時間去擔心其他人怎樣想，令我學少很多。」

有研究指出，太多人「高估」了自己，以為其他人一定會十分注視其行為，心理學上稱為「聚光燈效應」(Spotlight Effect)。故此，20多歲的你，其實不需要太在意別人的目光，放膽一試吧！試想想，20多歲怕別人怎看，30多歲時只會更怕、掣肘更多！因到時你的責任、擔子會更重。

【4、被父母的意見決定生活取向】

不少人回看自己20多歲時，可能又會說：「我當時沒有在自己的角度去反對父母，沒有向他們表達自己想要甚麼、不想要甚麼生活。」

有研究說：「人生有3大悲哀：1、讀自己不喜歡的學科；2、娶或嫁自己不喜歡的配偶；3、做一份自己不喜歡的工作。」請留意，這不是要你去反叛、絕不是駁嘴，而是在20多歲時，你要開始懂得究竟自己想追求甚麼生活及喜愛讀甚麼。正所謂：「行行出狀元。」父母當然想你做律師、醫生等既專業又能賺到生活費的範疇，並認為哲學、藝術等難搵食，但若然你真的很喜歡，不妨與父母詳談，而不是順父母的意，否則你只會更痛苦。

【5、愛用信用卡並不斷負債】

不少人回看自己20多歲時，可能又會說：「我好後悔20多歲時洗腳唔抹腳，經常超支。」

這個不用多解釋，不要讓自己30多歲時仍負很多無謂的債，這絕對會影響你追尋夢想。不少研究已指出，信用卡是一張起，兩張止，絕不能只付「最低還款額」！

【6、太早結婚】

不少人回看自己20多歲時，可能又會說：「我應該先尋找自己想要的，因成家後，就好難回頭了。」

先澄清一下，這不是叫你不要早婚，每個人的經歷也不同，一早遇到真愛固然值得高興。這點所說的是，在自己仍未清楚了解自己的需要之下，「太早結婚」就有問題了，因為結了婚後就不再是「個體」生活。婚姻是人生大事，必須謹慎。

【7、不環遊世界】

不少人回看自己20多歲時，可能又會說：「我應該趁年輕有活力時就環球世界，現時工作一頭煙，就冇機會了。」

是的！世界之大，理應盡情外闖擴闊視野，尤其20多歲時未有太大工作壓力及家庭負擔，父母又未真正需要你供養。不妨列出10個你想去的地方，因年紀愈大或工作職位愈高時，時間與精力就愈少。更重要的是，父母是隨着你的年紀而老邁，屆時想伴你同遊、或你想孝敬他們共同外遊也難了。

【8、不鼓起勇氣去約會別人】

不少人回看自己20多歲時，可能又會說：「我後悔年輕時明明喜歡某人，但總沒有信心去約會他/她。」

請留意，上述不只是愛情，成功從來都是要爭取的，20多歲時不鼓起勇氣，難道30多歲時人家/機會仍在等你？

【9、忘記使用「牙線」】

不少人回看自己20多歲時，可能又會說：「我後悔年輕時不保護牙齒，依家牙痛仲慘過大病。」

不說不知，有研究發現，原來很多30多歲的人也曾為「牙齒」苦惱，就是因為在20多歲時，忽略了對牙齒的保護。這絕對千真萬確！

【10、未嘗獨居】

不少人回看自己20多歲時，可能又會說：「當年我時常與室友一起、或與父母、情人同居。這令我失去獨居的能力，在成長中總是欠缺了甚麼。」

數據顯示，愈來愈多年輕人選擇「單身」，這意味着需要過獨立生活。研究又顯示，如果20多歲時未試過獨居，一旦之後朋友、情人為事業愈來愈忙，父母又年老，將大大影響你的健康及快樂程度。

因此，別吊兒郎當，你一定要學懂獨立！

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總結來說，20多歲的你，有的是青春，不要太在意別人的看法，不要懼怕失敗，嘗試追尋夢想、放膽一試，例如創業，即使失敗，絕對能再站起來。在30多歲或之後回看，才是無悔。

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