中國平安聯營公司壹賬通完成境外上市

假設超額配股權未獲行使，美國存託股份最終合計發售的數量為3,120萬股，在扣除金融壹賬通應付的與發行相關的包銷費用、佣金及其他預估開支後，金融壹賬通自發行收取的所得款項淨額約2.86億美元。

倘超額配股權獲悉數行使，則金融壹賬通將於超額配股權獲行使後，收取額外468萬股美國存託股份的所得款項淨額3.3億美元。

目前公司持有金融壹賬通合計4.01億普通股股份，佔其已發行股本總額約36.6%。

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