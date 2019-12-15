中國平安聯營公司壹賬通完成境外上市
2019年12月15日 19:03
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中國平安(02318)公布，其聯營公司金融壹賬通的美國存託股份已獲批准在紐約證券交易所上市，並已於2019年12月13日(紐約時間)於紐約證券交易所開始交易，股份代號為OCFT。其最終發售價為每股美國存託股份10美元。
假設超額配股權未獲行使，美國存託股份最終合計發售的數量為3,120萬股，在扣除金融壹賬通應付的與發行相關的包銷費用、佣金及其他預估開支後，金融壹賬通自發行收取的所得款項淨額約2.86億美元。
倘超額配股權獲悉數行使，則金融壹賬通將於超額配股權獲行使後，收取額外468萬股美國存託股份的所得款項淨額3.3億美元。
目前公司持有金融壹賬通合計4.01億普通股股份，佔其已發行股本總額約36.6%。
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