港股「豬年」只餘一個多月　例升神話恐告終

恒指於狗年累跌逾3,100點，「收爐」報27,990點後，豬年首個交易日(2019年2月8日)先跌後回順，當日低開282點後最多跌456點，低見27,534點，之後逐步收復失地，一度倒升18點，高見28,008點，結果收市報27,946點，跌43點。

市況經過反反覆覆後，恒指上周五(13日)收報27,687點，即較狗年「收爐」仍低303點，由於「年三十」在2020年1月24日，即只餘一個多月，扣除假期後，交易日不足30日，而往績顯示，歷屆「豬年」港股未試過跌市，而且最少升一成，後市是否有望奇迹地突破3萬點呢？

可以肯定的是，若豬年「埋單」跌市，歷年不跌的傳奇就消失了，故餘下約一個多月的市況，絕對值得留意。

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