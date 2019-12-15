致富智庫：邊本書咁勁？連蓋茨都要捱夜睇...

想致富改變生活？就必須要付出！最經濟的方法莫過於多讀書。不知道讀甚麼才好？或可參考成功人士，尤其是多年處位「全球首富」行列的微軟創辦人蓋茨！

有報道指，蓋茨很喜歡閱讀，喜愛的書多不勝數，但特別喜愛的一定包括由作者Graeme Simsion撰寫、2014年出版的《The Rosie Project》(中文譯《蘿西計劃》)。據悉，蓋茨不惜捱夜也要追看。

他於2016年接受訪問時表示，這本書是其太太Melinda推薦，最後決定看一下，結果從某天晚上11時開始看，一直讀到翌日凌晨3時。

這本書是小說，主角是一位可能患有自閉症的遺傳學者Don Tillman。他決心要找一位與他最匹配的妻子，故精心設計長達16頁的雙面問卷，以協助完成其擇偶計劃。

不過，這本書的內容與遺傳或理性思考無關，而是切實地考究被許多人視為「怪人」的內心世界，並發現其實與一般人無太大不同。

蓋茨說：「這本書講述要對自己的身份及擅長的領域感到自在，是一本非常奇妙、有趣，且感人的書。不只令讀者笑、哭、發人深省，更會對主角的處境感同身受，就是我們都有強烈的恐懼感，主角會使你覺得不是唯一有此感受的人。」

事實上，蓋茨甚少看小說，但覺得這本書實在太好，並當作禮物送給最少50位朋友。

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