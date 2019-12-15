港股前瞻：短期升幅料有限　先上望28000點

中美兩國確認達成首階段貿易協議，加上兩國暫不實施新一輪關稅，證券界人士普遍看好港股短期上望28,000點。值得留意的是，上周五(13日)美股雖然反覆靠穩，但香港藍籌美國ADR股價全線下挫，滙豐控股收報59.94元，較港收市低0.41元，騰訊控股收報357.48元，低3.52元，按比例計，相當於恒指跌262點。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，周一(16日)恒指開市有機會略為炒高，估計頂位在28,000點，因不少投資者上周已大舉入市，可能會出現趁好消息沽貨，但相信恒指高位回吐的幅度不會太深。

展望未來一周，馮氏預期，重磅股如騰訊股價升至現水平，短期會出現整固約2至3%，全周恒指上落波幅料介乎27,400至28,000點。不過，臨近年底，大多基金為粉飾櫥窗，需「執靚」旗下管理投資組合的成績表，中小型股、周期性板塊例如資源股等，或因而炒上。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股ADR回軟主要是近期已傳來多個好消息，令美股升勢遇少許阻力，加上部分短線投資者或先行獲利，故外圍市況有所回落。目前中美貿易首階段協議告一段落，暫時市場焦點會投放在兩國會否展開第二階段談判，料短期不會有利好消息，故恒指出現整固亦屬正常。他預期，恒指將穩守27,000點關口，上望高位28,000點。

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