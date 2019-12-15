樓價UPDATES：業主求沽放下堅持　二手減價不斷

近期樓市交投呆滯，業主為求出貨放下堅持，市場接連出現大手減價及低價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角城市花園3座低層B室，實用面積794方呎，三房間隔，外區換樓客以約1,288萬元承接，實用呎價16,222元，低市價一成。

●北角健威花園F座低層8室，實用面積448方呎，兩房間隔，獲上車客以約785萬元承接，實用呎價17,522元。

●東半山玫瑰花園高層單位，實用面積1,626方呎，原則三房套房間隔，改裝成兩房套房設計，以3,288萬元連車位易手，實用呎價20,221元。

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九龍區

●何文田半山壹號半山徑28號高層單位，實用面積1,259方呎，三房連套間隔，今年8月放盤開價3,200萬元，減價200萬元或約6.3%，以3,000萬元成交，實用呎價23,828元。

●慈雲山慈祥大廈低層E室，實用面積311方呎，兩房間隔，開價450萬元，放盤1個月，減至428萬元成交，實用呎價13,762元。單位2016年購入價約300萬元，持貨滿3年售出，帳面獲利128萬元。

●長沙灣宇晴軒3座低層G及H室相連戶，實用面積916方呎，上月放盤開價1,500萬元，勁減200萬元，以1,300萬元成交，實用呎價14,192元。

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新界區

●沙田富豪花園麗人閣中層D室，實用面積560方呎，三房間隔﹐放盤兩星期，減價32萬元或約4.2%，以728萬元沽出，實用呎價13,000元。

●沙田第一城46座低層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，減價35萬元，以505萬元沽售，實用呎價16,612元。

●沙田溱岸8號2座中層A室，實用面積1,382方呎，四房雙套房間隔，以每月45,000元獲承租，實用呎租32.6元。

●東涌水藍天岸2座低層F室，實用面積545方呎，兩房間隔，以783萬元成交，實用呎價14,367元。

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