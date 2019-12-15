奇迹十年！美股未試過熊市　回報近2.5倍

2019年餘下半個月，除了意味着一年的終結，同時反映由2010年1月1日起的「整數十年」告終，2020年1月1日為另一「整數十年」的開始。如無大礙，這十年對美股而言是一個奇迹！以目前標指的累積升幅計，是1950年代以來，投資者獲利最豐盛的十年。

話雖如此，若投資者能在2010年、甚至2009年入市，再忍手不沽貨而持有至今，確實很難，相信沒有太多人能完全「食正」升浪。

數據顯示，標指由2010年起的十年已累升2.49倍，遠高於歷史每十年的平均回報1.2倍。再者，由2010年起，是首個十年途中沒有經過見頂後累瀉兩成，即整個十年也沒有出現過熊市，為歷史紀錄！當中僅6次出現過累跌10%的「調整市」。

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