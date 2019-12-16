郭基煇：集團未擬裁員　冀政府推措施資助市民消費

郭基煇指「香港有好多好嘢」，深信社會事件平靜下來後，遊客自然會回來。

問到對今次事件的看法？他僅表示，希望大家能夠咬緊牙關，因為「現階段同沙士差唔多。」他又稱，雖然政府已推出多項扶助經濟措施，但現時酒店及旅遊業更需要幫助，呼籲政府效法「沙士」疫症時，推出資助市民消費的措施，因為現時酒店「淨係做遊客唔夠」，亦要做本地居民生意。

集團新酒店沙田帝逸酒店上周五(13日)開幕，該酒店地價連建築成本投資額28億元，約有600個房間。至於為何選擇在最艱難時期開幕，他說：「就算開一半房、1/3房都好，不斷退縮，永遠都沒有一個好的時機開幕。」

新地目前在香港有超過十間酒店，合共提供6,300間酒店房間，未來數年集團在長沙灣有新酒店落成，屆時本地酒店房間數目將增至7,200間，連同內地南京及蘇州的酒店項目，中港酒店房間總數將達1萬間。

郭基煇又指，集團對香港有信心，早前以高價投得西九龍商業地便是明證。集團正為該項目尋找第三方策略投資者，未來會有公布，但強調集團資產負債比率低，尋找合作方並非因資金短缺，而是希望合作方能為項目注入更多發展意念與想法。

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