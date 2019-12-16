古勝：熱錢回流 大市勿估頂

港股悶咗咁耐，終於藉中美貿易談判和英國大選兩個重磅消息打破悶局。上周五恒指成功突破27,000點關，並一口氣重上27,500點樓上，淡友當然跌眼鏡，不過亦無謂同錢對着幹。依家美股估值高，港股估值相對便宜，須留意若資金繼續回流亞洲，港股應可受惠，咪咁快估頂。

走勢上，本來諗住恒指冇力水上番250日線，誰知上周五一口氣就踢穿咗，短線在該水平上落整固不出奇，但既然剛出大方向，假設外圍冇咩重大不利消息，照計好友唔爭在推到上28,000樓上再沽貨獲利。之不過，若然閣下冇咩貨喺手，上周五又追貨追得唔多，當然會心急想問，應該買咩好。

展望本周，周一中國公布工業生產、固投和零售銷售等數據，美國會公布製造業採購經理人指數，周五美國公布成屋銷售數據。不過，中美數據都只係過去式，只要嚟緊不再加徵關稅，兩國經濟唔再差落去，就足以為全球市場發揮正能量，為未來一季新興市場接力發圍造勢，也許這就是全球投資者最大的聖誕新年禮物。

東方產經專欄作者 古勝

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