沈振盈：中美博弈存隱憂 好倉食胡

過去一周，港股在周初略作回吐後，大市於周三急彈，恒指連升3日，從26,300水平上漲至27,600水平，大升逾1,300點。

今次的回升，主要是市場傳出中美貿易戰將會達成首階段的協議，令到市場情緒突然亢奮起來。加上5G股亮麗的升勢帶動之下，引發到資金大舉入市。

惟在樂觀之餘，仍要有所戒備，因恒指去周升勢已有升過龍的感覺，加上在技術上，上升的空間未必太多。筆者並不建議再做好，反而考慮逐步將好倉食胡。若以玄學分析，本周初的日子較差，預期大市會先行出現調整。大家在部署上可考慮等回調後才入市。

本周每日的股市走勢預測：

周一（丁亥日）：天干屬火支屬水，水火交戰之局，先高後低，跌市機會較大

周二（戊子日）：天干屬土地支屬水，土剋水之局，反覆震盪

周三（己丑日）：天干地支皆屬土，全土之局，走勢偏軟，反覆尋底

周四（庚寅日）： 天干屬金地支屬木，金剋木之局，出現反彈

周五（辛卯日）：天干屬金地支屬木，金剋木之局，略作回吐

訊匯證券行政總裁 沈振盈 （作者為註冊持牌人士）

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