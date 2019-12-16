萊蒂澤：美對華出口將倍增　未定簽署協議時間地點

中美達成首階段貿易協議文本，兩國已於周日(15日)起暫停互徵新關稅。美國貿易代表萊蒂澤周日表示，首階段貿易協議除翻譯工作外，已「完全完成」；又指協議將令美國對中國的出口在未來兩年倍增；而中美正式簽署協議的時間和地點仍未決定。

萊蒂澤接受美媒訪問時稱，中國會在未來兩年增購美國的製成品、農產品、能源及服務等，各項都有一個數額，增購的總值至少是2,000億美元(1.56萬億港元)；其中中國每年會購買數額達400至500億美元(約3,120億至3,900億港元)美國農產品，而2017年的數額約240億美元(約1,872億港元)。

他指出，協議能否成功，將取決於北京官員的決定，而不是美國，表示：「若強硬派做決定，我們會得出一個結果；若是改革者做決定，這是我們所希望的，那麼我們會得到另一個結果。」

萊蒂澤表示，協議不會解決中美之間的所有問題，因融合中國由國家主導的經濟體系，和美國由私人企業主導的經濟體系需時多年，但形容上周五(13日)是「貿易史上最重要的一天」，因當天達成中美首階段貿易協議，而且白宮將《美墨加協定》交由國會表決，兩份貿易協議涵蓋總額約2萬億美元(約15.6萬億港元)的貿易。

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