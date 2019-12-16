爆煲先兆？放寬高成數樓貸兩個月　新批按保7年半最多

政府放寬按揭保險計劃樓價上限至今剛好兩個月，期間市民採用高成數按保置業個案急增。按揭證券公司最新數據顯示，11月新批按揭保險達2,523宗，為2012年3月以來新高，按月急增75%，涉及按揭貸款金額更按月飆1.18倍，達到131億元。

按證公司於10月16日起，放寬按保計劃覆蓋的樓價上限，800萬元或以下物業可敍做九成按揭，1,000萬元物業則可敍做八成。透過按保計劃敍做八至九成按揭的買家，若未能通過按揭利率假設升3厘的壓力測試，仍可獲批，但要繳額外保費。

【11月新批按揭倍增】

消息透露，市場上承做按保的保險公司，在放寬措施初期「未計得掂數」，所以首批申請絕大部分成為按證的囊中物。若按年計算，按證的11月新批按揭宗數及金額增幅，分別高達1.31倍及2倍。

有銀行界人士透露，政府放寬按保後，加上新申請按揭經過審批程序後將於下年提取，屬於銀行明年「跑數」額度，故銀行紛紛調整策略，一改10月時「收爐」狀態，積極接受按揭申請，但礙於拆息及貸存比率高企，未有條件減按揭利率搶客。

【中小銀行積極放貸】

富邦香港高級副總裁兼消費金融部主管谷祖明解釋，臨近年底，早前曾有大銀行欠缺承做按揭意欲，故近期中小銀行受惠新措施，按揭業務量增加，但料大行明年初重拾積極性。

展望明年按揭市場，他認為單靠放寬按保措施，不足以令按揭業務顯著改善，強調受樓價平穩甚至錄得輕微下跌的預期影響，按揭業務表現會同步，加上近期銀行的資金成本高企，令按揭貸款利潤縮減，即使預期明年大行重返按揭市場競爭，但激烈程度將不及往年。

【涉按保樓貸料佔半】

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，政府放寬按保後成為樓市焦點，相信長遠而言，涉及按保的按揭比例維持在45至50%，遠高於放寬前約30%。該公司在放寬按保措施後，截至上周三(11日)為止，按保申請宗數較放寬前的兩個月增1.13倍，當中88%個案屬於新的按保覆蓋範圍。

根據金融管理局資料顯示，10月份新批按揭成數平均為48%，按月增加2.1個百分點。王美鳳預期，未來新批按揭成數將突破50%。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明則稱，11月及12月的新盤及二手樓交投回落，將在明年首季新批按揭保險中反映，料11月新批按保數字見頂。

【建築期付款宜謹慎】

他又提醒，放寬按揭令更多新盤買家採用建築期付款，即是繳付訂金後，待入伙時才以現樓申請按揭，但銀行會以入伙時的估值計算按揭貸款額，若樓價下跌，首期資金不充裕的按保申請人，會面對更大的估價不足風險。

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