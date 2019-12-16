傳約翰遜最快周五遞交英脫歐草案　擬改組內閣

英國首相約翰遜領導的保守黨勝出大選，為脫歐協議鋪平道路。據英媒報道，他或最早在本周五(20日)向下議院提交脫歐協議草案表決，預料順利無阻，勢將於明年1月31日脫歐。另亦有報道指，約翰遜擬建立力圖改革的政府，脫歐後將大幅改組三分之一的閣員。

約翰遜於上周六(14日)拜訪工黨在英格蘭北部塞奇菲爾德的前據點，表示知道選民或已打破幾代人的投票習慣，轉投保守黨，承諾會回報選民的信任，將實現脫歐及回應國民保健服務、教育及治安等議題。據報，他將宣布2023至2024年度前，增加國民保健服務開支339億英鎊(約3,500億港元)，同時，計劃斥780億英鎊(約8,100億港元)改善英格蘭北部交通。

此外，首相府宣布，英女王伊利沙伯二世周四(19日)將到國會發表演說，詳細說明政府計劃明年通過的法案；演說實質由政府撰寫，預料提及聖誕前將脫歐協議草案提交國會表決。

據《星期日泰晤士報》報道，約翰遜計劃替換多名大臣、重整部分部門及引入外來專家改革經濟。據報，他周一(16日)將替換數碼、文化、媒體及體育大臣莫麗琪、威爾斯事務大臣祈啟思等人，而明年2月將改組最多三分之一閣員。另外，他將廢除英國脫歐事務部，並另設邊境及移民部門等。

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