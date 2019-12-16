【市前重點睇】港匯7.8水平爭持　紐油受制60美元

美匯指數跌至97.14，離岸人民幣(CNH)高見6.9977，港匯企7.8，日圓兌美元處109.4，歐元報1.1125，英鎊徘徊於1.3354。金價高見1,476美元。布油觸及65美元，紐油受制60美元。道指期貨升15點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指跌逾百點。

●【全球經貿戰】

-中美達成首階段協議，美國財政部長姆紐欽稱對全球經濟非常有利。

-美國貿易代表萊蒂澤：預期中美明年1月簽首階段貿易協議。

●英國首相約翰遜的保守黨政府將在聖誕節前將脫歐協議法案交回議會進行討論，旨在於明年1月31日脫離歐盟的最後期限前及時通過。

●外媒報稱，中國計劃將2020年的經濟增長目標由今年的6%至6.5%，下調至6%左右，並主要依靠增加基礎設施投資來避免經濟進一步放緩。

●【重要數據提提你】

●美國商務部公布，11月零售銷售增長0.2%，增幅分別低過10月及市場預期的0.4%及0.5%，期內扣除汽車和汽油的銷售更是零增長，差過預期增長0.4%。

●美國10年期國債孳息率跌6.96點子，報1.8226厘。

●港股ADR指數上日收報27,434點，跌253點或0.92%。

●即月恒生指數夜期收報27,511點，跌193點，低水177點，成交60,474張。

●紐約1月期油及倫敦布蘭特2月期油齊升至近3個月以來的收市新高。其中，紐油上日收報每桶60.07美元，升0.89美元或1.5%；布油收報每桶65.22美元，升1.02美元或1.59%。

●紐約期金上日收報每安士1,481.2美元，升8.9美元或0.6%，創12月5日以來新高，並創逾一周收市新高。

●英國富時100指數上日收報7,353點，升79點或1.1%；法國CAC指數收報5,919點，升34點或0.59%；德國DAX指數收報13,282點，升61點或0.46%。

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