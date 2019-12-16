【股民熱話】內地經濟愈差　香港愈有運行？

中央經濟工作會議上周舉行，就2020年經濟工作作分析部署。在官方總結講話中，全文只有約29個「穩」字，反映如今內地經濟真係相當不穩定，先至一直強調要「穩」！到底內地經濟差，對香港而言，係百上加斤，抑或反而有運行？

內地官方指，經濟下行壓力加大，要實現明年預期目標，要堅持「穩」字當頭。事實上，中國經濟對外有中美貿易戰，對內有製造業不景氣、樓市泡沫、豬肉供應短缺、就業市場不穩、疫症出現等多項挑戰，困難重重。中國企業須要持續發展，就須要資金。可目前內地的股市，指數今年確實有雙位數字進帳，但升幅側重大型股份，中小股要融資，並不容易。尤其是地產企業債務沉重，靠官方托住地價支持營運，若非今年第四季香港股市氣氛不太差，不少上市內房成功在香港融資，相信行業不無危機。

愈強調「穩」，愈見到「不穩」，這是當前的內地經濟實況。內地經濟增長持續放緩，香港自然亦會受到影響，今年以來兩地的貿易量倒退已見其害，再看內地旅客來港消費量大減，亦嚴重影響香港的旅遊及零售業。從這些方面看，內地經濟增長若進一步放緩，香港都會受累，但在比較基數使然下，相信明年的跌幅會較今年細。

從另一方面看，內地經濟不穩定，更須要香港這個境外國際金融中心，協助中企融資。單從阿里在香港社會十級風暴中仍堅持在港作第二上市，反映內地着手為美國一旦開打「金融牌」作準備，為一眾在美上市的中企來港上市鋪路。事實上，中企海外上市「吸金」支持業務發展，若此路不通，將嚴重加大當前內地經濟的困難。

所以，內地經濟唔好，香港都唔係冇突破點，就係靠金融，迎接更多中企來港上市，配合內地資金一直支持住港股同港樓，托住個「雞棚」﹗咁至少從事金融、會計、法律等相關行業，差極都叫做有個譜，股市做好，資產升值財富效應，亦有助刺激消費需求。股民都唔怕冇嘢好炒，只在乎你夠唔夠膽炒！

東方產經專欄作者 帥哥

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