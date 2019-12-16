【專家點評】潘梓生：美股新高　金價糟糕…

環球市場的「超級周」過去，似乎眾多消息都令市場感到興奮，不明朗因素也消退得七七八八，美股也續創新高，一片喜氣洋洋的日子迎接2019年的結束。

的確，中美貿易戰有望停火，美國除了延遲對華徵收關稅，也有望調低其他進口商品稅率。同樣地，英國大選中保守黨取得絕對優勢，市場寄望英國多年的脫歐僵局有望得到破解，眾多的環球不明朗因素同時在「超級周」消除，絕對值得投資者感到高興。

多個月前美國孳息率倒掛的衰退先兆一直令市場擔憂，近日市場情緒改善，加上聯儲局的息率去向也大致塵埃落定，孳息率曲線已回復正常，投資者未來一段時間相信可以稍稍放下戒心。由於市場一直擔憂的宏觀因素大都已在消退，短期而言避險資金也將繼續流出避險市場，金價也將繼續近期的下行趨勢。

技術上，現貨金價失守1,480美元的重要支持後，仍然無法重上1,480美元以上，繼續在1,450至1,480美元的整固通道橫行，反映走勢仍然相對疲弱。在避險情緒消退，加上聯儲局短期內減息無望的情況下，金價可能失守近期的整固通道，即若1,460美元的支持，下方目標將指向1,420至1,440美元的支持區。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監 潘梓生

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