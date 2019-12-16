港股跌200點後回順　騰訊靠穩　手機設備股強勢

港股早段跌逾200點後「V」彈，恒生指數倒升28點，高見27,715點；暫回落至27,600點水平爭持。國企指數靠穩，主板成交260億港元。

騰訊升0.6%繼續撐市；其他重磅股偏軟，滙豐控股及友邦保險跌0.6%及0.5%；工商銀行及中國平安跌0.3%及0.1%。

手機設備股保持強勢，舜宇光學升2.2%，是表現最佳藍籌；瑞聲科技升1.5%。比亞迪電子升5.1%；丘鈦科技及中興通訊升1.8%及1.3%。

阿里巴巴跌至200元有支持，股價曾倒升，暫於201元徘徊。美團點評於100元水平上落；小米集團升上7個月高位，曾漲3.2%，高見10.74元。

【09;20】友邦內銀領跌 騰訊力撐

市場消化中美達成貿易協議消息，港股開市回吐157點，恒生指數報27,530點；國企指數低開56點，報10,782點。

藍籌股個別發展，中國旺旺跌2.4%表現最差；申洲國際跌2.1%緊隨其後。恒安國際升0.5%，是表現最佳藍籌。

重磅股普遍向下，友邦保險跌1.2%；建設銀行及工商銀行跌0.9%及0.8%；滙豐控股及中國平安跌0.6%，合共拖低恒指約90點。

騰訊逆市升0.5%，報362.8港元；阿里巴巴跌0.2%，報201.6元；美團點評靠穩；小米集團跌近1%，報10.3元。

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