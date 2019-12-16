【專家點評】陳樂怡：受惠調控放寬 內房股有得諗
2019年12月16日 09:30
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(中新社圖片)
美聯儲宣布利率不變，並暗示明年不加息，緩解市場對明年加息的憂慮，美匯指數轉弱。恒生指數進一步走高，市場成交額也略有增加。然而，中美貿易談判才是左右大市的主要因素，由於相關的市場傳聞仍然矛盾，或影響香港股市短期進一步的上漲空間。另一方面，資金流入5G概念股，內地房地產股以及阿里巴巴(09988)和騰訊控股(00700)等主要互聯網股。預計投資者焦點短期內仍將專注於上述板塊。
根據彭博數據，年內中國在岸債市已出現近147宗新發行的企業債違約事件，涉及債券本金合計約1,246.1億元人民幣，除超出去年全年的1,219億元人民幣規模外，亦創歷史新高。
因此，投資者需要繼續留意企業債違約問題，若情況進一步惡化或為金融體制帶來更明顯風險，打擊投資市場氣氛。然而，中央政府近年在防範風險及支持經濟中取平衡，部分內地企業雖面對短期資金鏈斷裂的問題，但整體系統性風險仍可控制。投資者應該考慮專注於信貸質量較好的企業。
近日內房股表現理想，根據中國指數研究院數據，於11月，當局監測的19個重點城市中，大部分均有不同程度上升，一線城市成交量同比升22.3%，而二、三線城市方面亦有近70%城市的成交量錄得按月增長。
事實上，近期內地有釋出放寬調控信號，同時，中證監亦批准個別內房發行H股，有助減輕業內的資金壓力，對內房股影響正面。受惠低基數效應，加上市場料被壓抑多時的購房需求有望陸續釋放，料明年首季的樓市氣氛及銷情將不會太差，內房股值得留意。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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