【專家點評】陳樂怡：受惠調控放寬　內房股有得諗

根據彭博數據，年內中國在岸債市已出現近147宗新發行的企業債違約事件，涉及債券本金合計約1,246.1億元人民幣，除超出去年全年的1,219億元人民幣規模外，亦創歷史新高。

因此，投資者需要繼續留意企業債違約問題，若情況進一步惡化或為金融體制帶來更明顯風險，打擊投資市場氣氛。然而，中央政府近年在防範風險及支持經濟中取平衡，部分內地企業雖面對短期資金鏈斷裂的問題，但整體系統性風險仍可控制。投資者應該考慮專注於信貸質量較好的企業。

近日內房股表現理想，根據中國指數研究院數據，於11月，當局監測的19個重點城市中，大部分均有不同程度上升，一線城市成交量同比升22.3%，而二、三線城市方面亦有近70%城市的成交量錄得按月增長。

事實上，近期內地有釋出放寬調控信號，同時，中證監亦批准個別內房發行H股，有助減輕業內的資金壓力，對內房股影響正面。受惠低基數效應，加上市場料被壓抑多時的購房需求有望陸續釋放，料明年首季的樓市氣氛及銷情將不會太差，內房股值得留意。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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