【專家點評】陳政深：資金流入港股尋「租」…

港股上周受惠中美貿易關係改善出現突破，與此同時，恒指成分股內的股份相關性近日亦愈來愈大。相關指數介乎0至1，1為百分百相關，0為完全不相關，目前50隻成分股的相關指數，已去到0.75，即2016年1月以來的高位，說明現時藍籌股齊上齊落。投資者更關心的，是宏觀影響股市的因素，多於個別股份的基本因素。事實上，在板塊而言，近期亦較少出現分化情況。

一般而言，這類情況多預視資金流入市場，而近日亦見港匯持續走強，若細看創52周高的股份，基本上大都屬手機設備股、物管股、汽車銷售股以及尋租類股份，另亦有受惠中美貿易關係緩和的股份。

中銀航租截至九月底止的自有、代管及已訂飛機數目為509架，較6月底時增加10架，而飛機利用率為99.5%，大致持平半年度的99.6%，預計公司可保持穩定分派，對上文所述的資金保持吸引力。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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