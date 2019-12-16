【專家點評】陳政深：資金流入港股尋「租」…
2019年12月16日 10:00
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港股上周受惠中美貿易關係改善出現突破，與此同時，恒指成分股內的股份相關性近日亦愈來愈大。相關指數介乎0至1，1為百分百相關，0為完全不相關，目前50隻成分股的相關指數，已去到0.75，即2016年1月以來的高位，說明現時藍籌股齊上齊落。投資者更關心的，是宏觀影響股市的因素，多於個別股份的基本因素。事實上，在板塊而言，近期亦較少出現分化情況。
一般而言，這類情況多預視資金流入市場，而近日亦見港匯持續走強，若細看創52周高的股份，基本上大都屬手機設備股、物管股、汽車銷售股以及尋租類股份，另亦有受惠中美貿易關係緩和的股份。
隨着5G商用進程推進，手機股獲資金流入不難理解；物管股業務模式清晰同時現金充裕、汽車銷售股估值仍低，預料仍可維持強勢一段時間。深高速(00548)、中銀航租(02588)此類派息能見度高的股份亦見走強，反映資金流入本港，儘管未必是基於看好經濟或者因應企業業績理想，對大市而言亦屬正面。
中銀航租早前大刀闊斧更換管理層，包括執董、首席財務官以及亞太及中東首席商務官，新高管均來自中銀航租或中行(03988)體系，代替多位已屆退休年齡的高管，意味人事變更屬世代輪替，企業層面上暫時應未虞有大變化。
中銀航租截至九月底止的自有、代管及已訂飛機數目為509架，較6月底時增加10架，而飛機利用率為99.5%，大致持平半年度的99.6%，預計公司可保持穩定分派，對上文所述的資金保持吸引力。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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