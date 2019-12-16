內地11月社會消費零售及工業增加值升幅　齊勝預期

中國國家統計局公布，11月社會消費品零售總額38,094億元人民幣(下同)，按年升8%，預期升7.6%，前值升7.2%。今年首11個月社會消費品零售總額372,872億元，按年增8%；而全國網上零售額94,958億元，按年增16.6%，增速較1至10月提高0.2個百分點。

月內，全國規模以上工業增加值按年增6.2%，預期升5%，前值升4.7%。首11個月全國規模以上工業增加值按年增5.6%，增速與1至10月份持平。

至於1至11月的城鎮固定資產投資按年5.2%，與10月持平，亦符合預期。今年首11個月全國城鎮新增就業1,279萬人，完成全年目標任務116.3%。單計11月的全國城鎮調查失業率為5.1%。

首11個月房地產開發投資按年增10.2%，而1至10月則錄得10.3%的增幅。

國家統計局新聞發言人付凌暉稱，在一系列政策的作用下，11月全國經濟運行出現積極變化，經濟運行總體平穩、穩中有進，呈現「兩加快」、「兩穩定」及「兩改善」的3個特點。

另外，11月粗鋼產量8,029萬噸，按年增4%；首11個月粗鋼產量90,418萬噸，按年增7%。11月鋼材產量10,402萬噸，按年增10.4%；首11個月鋼材產量110,474萬噸，按年增10%。原煤產量3.3億噸，按年增4.5%；首11個月原煤產量34.1億噸，按年增4.5%。原油生產1,570萬噸，按年增0.9%；首11個月原油生產17,495萬噸，按年增1%。11月發電量增長4%，至5,890億千瓦時。首11個月發電量增長3.4%，至6.4796萬億千瓦時。

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