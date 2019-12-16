【專家點評】周樂樂：通脹風險睇油價非豬價

回顧一星期，受中央工作會議釋放積極信號與中美貿易談判利好影響，A股全線上漲。一周累計，重要指數全線收漲。其中，上證50與滬綜指漲幅最大，創業板與中小板漲幅最少。申萬一級行業來看，28個行業中2個下跌26個升，其中，計算機與非銀金融漲最大，農林牧漁與食品飲料均下跌。

數據上來看，重磅利好消息資金流入藍籌股，題材與概念股有出現資金流出迹像；資金追逐落後板塊，流出升幅過板塊。其中，非銀金融受發展資本市場政策刺激追漲，通脹受益的品種因通脹見頂出現資金流出。

回顧市場消息，市場主要關注中央經濟工作會議內容與中美談判成果。國內中央經濟工作會議內容以過往大致相似，部署六大任務，分析國內與國際形勢。會議中「穩」出現29處，突出明年工作仍以穩為主；「改革」出現了28處，突出改革思維破局。

留意到領導人講話：「要堅持用辯證思維看待形勢發展變化，增強必勝信心，善於把外部壓力轉化為深化改革，擴大開放的強大動力」。倒逼國內改革，預計明年是對內對外由「收」轉向「放」的一年。另外，中美貿易談判第一階段談判有積極成果，雙邊停止於12月15日的加徵關稅。儘管並沒有落實何時何地簽約，但中美雙方積極表達了改善雙方貿易關係的態度。

全球經濟放緩的情況，美國難以獨善其身，美國經濟數據出現放緩，需改善中美貿易關係，這不單是中美需求，也是其他貿易夥伴的需求。中國11月製造業PMI數據出現好轉，儘管CPI數據因豬肉短缺的結構性問題衝高，令市場擔憂通脹水平是否繼續上升，但12月份因肉類進口與國內供應開始增加，豬肉價格開始有回落的迹象，有利於穩定市場情緒。

筆者認為目前通脹不是全球性，是國內通脹上升是因肉類短缺，屬於短期的。肉類作為可貿易品，可通過貿易增加供應，以及企業擴大肉類產能或替代品產能，產能周期6個月左右。相對來說，中國過去幾年推動的 扶貧計劃或三農問題，在農產品價格上漲中，成效得以體現。

通常來說，石油是通脹之母，若油價維持低位，全球性的通脹出現概率低。目前國內經濟只是增速放緩，而不是負增長，過度擔憂宏觀可能錯失轉型期的投資機會。國內進入後工業化時期，國家支柱性戰略產業調整，工業化時期投資機會衣食住行，後工業化時期投資機會在於科技，教育，娛樂，醫療，養老。

綜合來看，國內經濟數據有改善，中央部署明年工作目標以「穩」與「改革」為主，加上，中美貿易關係有改善的可能性，利於提升市場氣氛。預計年前滬綜指企穩3,000點可能性大。策略上，關注低估值藍籌估值修復，等待成長股回調整固機會。

建議關注電子科技板塊如半導體、電子設備、軟件、通訊設備等，另外金融板塊中的券商和非金屬礦物采礦有不錯的走勢。部分板塊如醫療和汽車配件等亦值得留意，未來或有回升的機會。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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