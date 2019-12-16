【專家點評】股票太多股價太高　散戶有何對策？

中美貿易戰維持磋商相關經貿問題，雙方經貿團隊密切溝通，但並無結果。美聯儲決定維持利率區間為1.50%至1.75%，符合市場預期。今年內，美聯儲已經連續降息三次。

美國聯邦公開市場委員會資訊顯示，就業市場依然強勁，經濟活動一直溫和增長。平均而言，近幾個月就業增長穩定，失業率保持在低水準。儘管家庭支出一直在強勁增長，但企業固定投資和出口依然疲弱。在12個月的基礎上，總體通貨膨脹率和扣除食品和能源以外的其他項目的通貨膨脹率都低於2%。以市場為基礎的通脹補償措施仍不足；基於調查的長期通脹預期指標幾乎沒有變化。

時至年底，金融市場進入結尾階段，許多個人投資者反映今年行情特別艱難，難以獲得利潤。實事求是地說，今年中美貿易戰的挑戰，對個人投資者的適應能力、應變能力、選股水準的要求也是愈來愈高。

明年情形與今年一樣，風高浪急。與機構相比，個人投資者的影響力、預見力、發現力都存在差距，基金、機構運用各種方式進行調研比較、能較好感知市場的溫度態勢，抓住市場熱點。如果說股票太多讓人眼花繚亂無法取捨的話，跟着基金、機構走，特別是看他們調研甚麼、抱團甚麼、紮堆甚麼，不失為一個好的思路。

部分投資者也許會說，股票太多沒法選，股價太高不敢投，怎麼辦呢？指數基金可以幫我們排憂解難。這種指數基金，很適合散戶的取態；免印花稅、節省成本；不怕踩雷，壓力較低；特別是可以根據市場熱點趨勢進行提前布局與選擇，本身效益還不低。

曜熊理財策略董事 馬煒喬

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