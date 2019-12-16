【即市分析】小米水漲船高吼位追Call
2019年12月16日 11:15
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東方產經專欄作者HS哥：小米自早前發布5G智能手機，獲市場大肆追捧，股價一飛衝天。上周五(13日)延續升勢，單日再飆升近半成，收報10.4元。目前，技術走勢向好，MACD牛叉持續擴闊，9日RSI升抵85，雖然已屆超賣，不過近日續獲北水掃起，順勢而為，可吼位追Call。
該股上周五最當炒的認購證為小米瑞信購(23936)及小米摩通購(11237)，兩者都於2020年年3月底到期，行使價相差不大，分別為11.02及11.01元，都屬貼價輪，價外不足6%，且實際槓桿及溢價亦相近。
不過，前者上周五錄29%升幅，而後者則飆升41%，且街貨量較前者少，目前約4成，似乎後者較值博。
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