【即市分析】小米水漲船高吼位追Call

東方產經專欄作者HS哥：小米自早前發布5G智能手機，獲市場大肆追捧，股價一飛衝天。上周五(13日)延續升勢，單日再飆升近半成，收報10.4元。目前，技術走勢向好，MACD牛叉持續擴闊，9日RSI升抵85，雖然已屆超賣，不過近日續獲北水掃起，順勢而為，可吼位追Call。

不過，前者上周五錄29%升幅，而後者則飆升41%，且街貨量較前者少，目前約4成，似乎後者較值博。

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