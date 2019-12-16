港元拆息︰1個月期回升至2.6厘
2019年12月16日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1.96厘，呈七連升；1星期再升至1.93厘；與樓按相關的1個月回升至2.6厘；3個月期報2.39厘。
16/12/2019
隔夜 1.96893厘
1星期 1.93268厘
2星期 2.04191厘
1個月 2.60000厘
2個月 2.39393厘
3個月 2.39393厘
6個月 2.38542厘
12個月 2.40607厘
13/12/2019
隔夜 1.39714厘
1星期 1.55732厘
2星期 1.69506厘
1個月 2.51143厘
2個月 2.37429厘
3個月 2.37571厘
6個月 2.36726厘
12個月 2.40321厘
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