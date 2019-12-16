港元拆息︰1個月期回升至2.6厘

2019年12月16日 11:20
  • 東網電視
    更多新聞短片
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1.96厘，呈七連升；1星期再升至1.93厘；與樓按相關的1個月回升至2.6厘；3個月期報2.39厘。
    16/12/2019
    隔夜 1.96893厘
    1星期 1.93268厘
    2星期 2.04191厘
    1個月 2.60000厘
    2個月 2.39393厘
    3個月 2.39393厘
    6個月 2.38542厘
    12個月 2.40607厘
    13/12/2019
    隔夜 1.39714厘
    1星期 1.55732厘
    2星期 1.69506厘
    1個月 2.51143厘
    2個月 2.37429厘
    3個月 2.37571厘
    6個月 2.36726厘
    12個月 2.40321厘
    －－－－－－
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
    想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。