【高盛推介】小米觸及7個月高位 牛熊購沽證可吼？
2019年12月16日 11:25
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(美聯社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團上周五突破10港元水平收市，升約4.7%。周一(16日)早市則低開約1%後發力反彈，最高見10.74元，觸及7個月高位，最新仍升逾2%，報10.62元。
有市場調查機構指出，小米市佔率自2015年第三季以來持續排名首位，今年第三季出貨量達1,220萬組，按年升74%。以及小米表示，明年將在內地推出十部以上的5G智能手機。並有券商看好其後市表現，給予「買入」投資評級，目標價13元。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認沽證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約650萬元。進而港股通資金流向，可見上週北水繼續追捧小米，5個交易日皆錄得資金淨買入，合共約12.9億元。
投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價11至13元作為篩選產品的條件。並可留意當中中年期產品中，槓桿最突出的小米購(18408)。另一方面，市場上的貼價牛證選擇不多。投資者如計劃部署，可留意當中的小米牛(64675)。
小米購(18408)，行使價13元，2020年03月26日到期，實際槓桿8.1倍，行使價11至13元間、中年期產品中，槓桿最高。
小米牛(64675)，收回價8.88元，行使價8.48元，換股比率10，槓桿比率4.5倍，市場上少數貼牛。
相反，投資者如看淡，可留意屬價外長年期的低街貨小米沽(13994)。
小米沽(13994)，行使價8.07元，2021年05月26日到期，實際槓桿3.4倍，價外兼低街貨。
高盛其他產品條款：
小米購(12458)，行使價10.68元，到期日2020年06月23日，實際槓桿5.9倍。
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