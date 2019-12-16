港股格局：李偉傑料兩萬八關有阻力

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美達成首階段貿易協議，對港股及環球股市的投資取態預料可進一步明朗化。

港股上周曾經跌穿二萬六關，但到現時亦抽升了不少，雖然仍有機會發生獲利回吐的情況，但相信250天線(約27,472點)會成為短期支持位。若本周沒有進一步利好消息，恒指二萬八關會有阻力。目前上升通道的頂部接近28,300點，預料要等下周方有機會挑戰該水平。

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