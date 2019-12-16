港股格局：李偉傑料兩萬八關有阻力
2019年12月16日 11:48
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美達成首階段貿易協議，對港股及環球股市的投資取態預料可進一步明朗化。
港股上周曾經跌穿二萬六關，但到現時亦抽升了不少，雖然仍有機會發生獲利回吐的情況，但相信250天線(約27,472點)會成為短期支持位。若本周沒有進一步利好消息，恒指二萬八關會有阻力。目前上升通道的頂部接近28,300點，預料要等下周方有機會挑戰該水平。
隔晚油價表現較理想，升至近60美元水平，但石油股卻未見很強的炒作意慾及資金流入的情況。想跟隨油價反彈浪的投資者，不妨可小注吸納上游的中國海洋石油(00883)可作短線炒作，目標價上望12.5元，即略高於約250天線水平。
其他油股如中國石化(00386)及中國石油(00857)，均未見相當積極博反彈，李建議長線投資者可小注入市，原因在於新一季度資金在換貨情況下，或會重投於2019年表現較差的股份，當正式啟動反彈引擎後再加注亦不算遲。
華潤置地(01109)公布了11月的銷售數據，增長約49%，表現維持理想。集團在10月中進行配股，導致股價裂口低開後再下挫，至50天線附近出現支持。李指出，以今天(16日)的股價計算，上望空間不算太多。他建議沒有持貨的投資者可待股份調整後才吸納，留意36.3元可再作部署，而持貨者目標價可上望39至40元。
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