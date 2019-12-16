【午市重點睇】美匯回落 英鎊直逼1.34關
2019年12月16日 12:05
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美匯指數進一步回落至97.07，港匯處7.7915，日圓兌美元穩企109.3，離岸人民幣(CNH)高位徘徊，企6.9956。歐元報1.1133，英鎊最多升0.5%，高見1.3399，直逼1.34關。金價報1,474美元。布油企65美元，紐油受制60美元。道指期貨升19點。
●恒生指收半日跌102點或0.37%，報27,585點。https://bit.ly/34r7Nfk
●A股快報：三大指數穩升，半日升幅介乎0.06至0.81%。
●亞洲股市：日股報跌，澳韓股做好。
●【專家點評】
-潘梓生：美股新高，金價糟糕... https://bit.ly/2rG1Pdz
-陳樂怡：受惠調控放寬，內房股有得諗。https://bit.ly/34omEqX
-陳政深：資金流入港股尋「租」... https://bit.ly/2YViwhg
●【即市分析】小米水漲船高吼位追Call。https://bit.ly/36zBpIU
●【外匯點評】陳健豪：市場消化貿易協議消息，日圓有力彈。
●人行發行100億元人幣央票，本周五投標。
●人民幣速遞：中間價五連升，創8月6日以來新高；兌每百港元企89.7。
●內地11月社會消費零售及工業增加值升幅，齊勝預期。https://bit.ly/2YRFZQ9
●內地11月份70大中城市新盤售價續放緩，四大一線城市略升。https://bit.ly/2YQGb28
●日本12月製造業PMI下跌，連續8個月萎縮。
●經濟放緩，澳洲政府降GDP增長預測。
●港元拆息︰1個月期回升至2.6厘。
●新股專輯：赤子城明起招股，入場費3636元。
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