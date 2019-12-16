保華集團出售嘉興及江陰碼頭股權 下午復牌
2019年12月16日 12:19
東網電視更多新聞短片
保華集團(00498)公布，旗下嘉興內河港按代價約3.73億元人民幣(約4.14億港元)(可作出調整)，向浙江海港內河港口發展出售嘉興碼頭90%股權。買方為浙江省海港投資運營集團全資附屬公司，其由寧波市國資委及浙江省國資委各間接持有約60.84%及27.59%股權。
同時，其間接全資附屬公司PYI Nantong以按代價約2.86億元人民幣(約3.18億港元)(可作出調整)，向明城國際出售江陰碼頭40%股權。買方為國企寧波港(601018.SH)。
保華作為相關賣方之擔保方已聯合簽立上述各協議。於該等出售事項完成後，保華集團將不再持有嘉興碼頭及江陰碼頭之任何權益。估計餘下集團將就該等出售事項錄得總收益約1億元人民幣(約1.1億港元)。
假設並無調整，保華集團預期可自該等出售事項變現所得款項淨額約6.08億元人民幣(約6.75億港元)，集團擬將該等出售事項所得淨額用於償還到期之銀行貸款及其他借款、把握機遇尋求新投資(特別著重液化天然氣產業(包括湖北民生石油液化氣旗下液化天然氣設施的資本開支)以及用作保華集團一般營運資金。
保華集團已申請下午復牌。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。