保華集團出售嘉興及江陰碼頭股權　下午復牌

保華作為相關賣方之擔保方已聯合簽立上述各協議。於該等出售事項完成後，保華集團將不再持有嘉興碼頭及江陰碼頭之任何權益。估計餘下集團將就該等出售事項錄得總收益約1億元人民幣(約1.1億港元)。

假設並無調整，保華集團預期可自該等出售事項變現所得款項淨額約6.08億元人民幣(約6.75億港元)，集團擬將該等出售事項所得淨額用於償還到期之銀行貸款及其他借款、把握機遇尋求新投資(特別著重液化天然氣產業(包括湖北民生石油液化氣旗下液化天然氣設施的資本開支)以及用作保華集團一般營運資金。

保華集團已申請下午復牌。

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