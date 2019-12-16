野村：明年中國經濟增長將放緩至5.7%

日資券商野村中國區首席經濟學家陸挺表示，中美兩國初步達成首階段協議，但有關細節仍未落實，展開第二階段的談判亦存不確定性，故該行維持今年全年中國經濟增長預測為6.1%，明年將放緩至5.7%。

美國周日(15日)調低9月起對1,200億美元中國商品關稅，從原來的15%大降至7.5%。他認為關稅對出口數字帶來的影響比較少，不足以令該行上調出口數字及經濟增長預測。

陸認為，明年中國經濟增長仍然由內需主導，又指有關增長放緩主要因為本地需求轉弱，多於外圍因素。他預期內房資金緊絀導致整體投資需求疲弱，並拖低地方政府土地買賣收入及推動基建投資的能力。

雖然今年房地產投資較去年錄得增長，但陸指，內房投資是相對滯後的指標，不代表房地產行業將有反彈。根據目前的銷售數據顯示，行業仍有一定程度的下行風險。該行預料當局將於明年春季有限度地放寬房地產調控，相信位處大城市。

另外該行亦料，明年可能會進行幾項政策性小幅降息，預期人行將4次小幅度下調政策利率(包括多邊基金利率和反向回購利率)，總計20個基點，每個季度5個基點，以穩定市場情緒並支持增長。預計貸款市場報價利率(LPR)將會略微降低30個基點。

陸形容，內地經濟增長達6%是頗可觀的數字(quite decent number)，通脹亦未提升到很可怕的水平，認為中國並非陷入滯脹。目前非洲豬瘟於內地持續蔓延令豬價暴漲，帶動通脹上升。該行認為通脹將於明年1至2月見頂，及後將會回落，預測今年內地通脹3%，明年將升至3.3%。

－－－－－－