電視廣播股價曾跌2% 傳陳國強辭任主席一職
2019年12月16日 12:28
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電視廣播(00511)(TVB)近期相繼有管理層宣布離職，市傳董事局主席陳國強亦已請辭。集團股價曾跌2.1%，低見11.74港元；中午收報11.82港元，跌1.5%，成交183.8萬元。
《東網》曾就傳聞向無綫行政總裁李寶安查詢，他以短訊回覆：「陳生是本上市公司董事，如有任何變動，上市公司自有公告。」而陳國強表示以李寶安回覆為準，不另作發言。
另外，市傳陳國強除了辭任TVB主席外，亦會悉售所持TVB股份，而與他共同入股TVB的宏達電董事長王雪紅，亦會出售股權，齊齊退出集團。
TVB較早前公布，鄭善強因退休，辭任董事局執行董事職務，而柯清輝辭任董事局獨立非執行董事職務，同樣於明年1月生效。
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