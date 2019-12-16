電視廣播股價曾跌2% 傳陳國強辭任主席一職

《東網》曾就傳聞向無綫行政總裁李寶安查詢，他以短訊回覆：「陳生是本上市公司董事，如有任何變動，上市公司自有公告。」而陳國強表示以李寶安回覆為準，不另作發言。

另外，市傳陳國強除了辭任TVB主席外，亦會悉售所持TVB股份，而與他共同入股TVB的宏達電董事長王雪紅，亦會出售股權，齊齊退出集團。

TVB較早前公布，鄭善強因退休，辭任董事局執行董事職務，而柯清輝辭任董事局獨立非執行董事職務，同樣於明年1月生效。

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