外媒分析！內地經濟數據向好 不代表壞消息結束

內地11月社會消費零售及工業增加值表現勝預期，美國財經媒體彭博報道，該社亞洲首席經濟學家舒暢和經濟學家曲天石認為，儘管中美貿易傳來好消息，剛公布的經濟數據向好，但並不意味着中國經濟壞消息結束。

經濟學家認為，11月數據顯示，生產和需求出現了良好反彈，反映出扶持政策和有利的季節性因素的影響。而上周五(13日)中美達成首階段貿易協議，將減輕外部衝擊，改善前景，預計將相應地修改2020年的預測。

不過，經濟學家強調，中國經濟的下行壓力仍然存在，貿易協議的進展不能消除對負面影響，周期性的寬鬆政策有望繼續，惟力度可能會小一些。焦點將需要進一步轉向阻礙增長的結構性障礙上。

中國國家統計局周一(16日)公布，11月社會消費品零售總額按年升8%，全國規模以上工業增加值按年增6.2%，兩數均好過預期；城鎮固定資產投資按年增幅持平。

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