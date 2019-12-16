渣打：人民幣基本面非常好　料明年次季升見6.86

渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，中美雙方達成首階段貿易協議，有利人民幣走勢，並指人民幣貶值與2015年不同，不存在明顯資本外流情況，形容目前人民幣基本面非常好，預期明年上半年可保持升值，首季及次季可見6.93及6.86兌每美元(在岸人民幣及離岸人民幣最新報6.9990及6.9971)。

她指，中美之間息差亦影響人民幣走勢，3個月期的上海銀行間同業拆息及倫敦銀行同業拆息的利率差距，由今年初約10點子擴闊至最近110點子，儘管預期中國會逐漸減息，由於減息步伐慢於美國，預期明年息差仍然偏闊，有利人民幣匯價走勢。

至於中美貿易首階段談判細節，她指當中會增加內地外匯政策透明度，包括央行公開干預匯市行動細節，以及提高人民幣中間價透明度，相信中國不希望人民幣大幅升值。對於美國早前將中國列為貨幣操縱國，她指屬於美國的政策決定，被列貨幣操縱國對中國沒有太大實質影響，隨中美繼續談判，美國有機會於明年4月取消列中國為貨幣操縱國的決定。

人行今日(16日)宣布於在香港發行6個月期、總值100億元人民幣的央行票據，她指，本月27日有相同規模的票據到期，由於內地不希望離岸央行票據減少，加上長假期臨近，故提早發行央票，發行央票持續有效減少人民幣貶幅，預期未來舉措會持續。

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