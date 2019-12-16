渣打：料港經濟今明年俱跌1.5%　失業率低位上升

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆表示，該行預期今年香港經濟收縮1.5%，由於香港經歷內憂外患，預期負面情況短期難有反彈，並預期明年全年亦收縮1.5%，受高基數效應影響，明年首季及次季按年錄較大負增長，失業率亦從20年低位逐步上升，長遠呈現溫和的U型復甦，並言香港多年來儲下不少財政儲備，只要運用得宜用於刺激香港經濟，即使未來2至3年出現輕微財赤，亦不是太大問題。

近日港元拆息偏緊，他指反映年底較緊絀的資金預期，整體而言明年港元拆息下跌空間不會太多，1個及3個月期限平均利率不會有太多時間低於2厘水平，資金進入股市亦幫助港元穩定，料明年平均於7.8水平徘徊，但不排除有少部分時間觸及7.85弱方兌換保證。

渣打大中華區及北亞區首席經濟師丁爽預期，今年中國經濟增長6至6.5%，或較偏向6.5%水平，儘管認為中美貿易負面因素未完全除去，拖累經濟增長0.2至0.3個百分點，但仍預期明年增長為6%以下可能性非常小。

他指，內地逆周期措施仍會持續，認為內地財政政策會繼續擴張，並發揮主要作用，明年政府會集中稅改及支出政策，貨幣政策則為配合角色，以防止經濟出現溢出效應，並預期明年降準3次，每次50點子，中期借貸便利全年下降20點子，並會暫時容忍槓桿率上升。

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