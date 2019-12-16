【瑞銀推介】騰訊及港交所購證部署

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：受中美傳出會達成首階段貿易協議的消息帶動，恒指於上周五(13日)裂口重上27,500點、並於高位持續有買盤支持。

到午巿英國確認支持脫歐的保守黨勝出大選，減低英國硬脫歐的不明朗因素，帶動恒指升幅進一步擴大，一度逼近27,700點，收於27,687點的全日高位。

技術上，恒指已完全補回11月11日的下跌裂口，配合外圍巿況轉強，之前走勢落後的藍籌股再吸引資金流入。以上周五恒指急升2.57%為例，騰訊及友邦均急升超過3%，跑贏恒指表現。

事實上，過去半年宏觀環境不明朗，但環球量寬，令資金未有完全離開股巿，轉而炒不同的板塊「炒股不炒巿」，但隨着中美、英先後傳出好消息，環球主要巿應聲彈升，資金亦有機會重新投資指數重磅股，過去1星期美團點評、騰訊便可見一斑。

若投資者認為年尾今年有「粉飾櫥窗」，可留意藍籌股動力能否持續，並考慮以下CALL輪作好倉部署：

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