瑞銀財富管理：看好新興市場股票　續捧美股

中美料下月初簽訂第一階段貿易協議，美方不只取消原定周日(15日)對1,600億美元中國商品加徵關稅，更調低1,200億美元中國商品關稅至7.5%。瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele認為，兩國進一步分階段取消關稅，有利商業信心及投資復甦，提振環球製造業及消費情緒。

由於風險有所減弱，該行增加投資組合的風險。該行認為股票相對高級別債券估值吸引，未來6至12個月將表現出色。環球戰術資產配置也因此增加股票部署，包括看好新興市場股票及結束看淡澳元。該行維持看好美股。

此外，隨着關稅所產生的第二輪負面效應，即企業違約上升及消費者信心下降等風險有所下降，該行對亞洲(日本除外)及中國股票繼續看高一線。

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