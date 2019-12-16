樓價UPDATES：代理送訂到上海　MIDTOWN售740萬

二手市場盤源短缺，有買家見元朗YOHO MIDTOWN兩房單位減幅吸引，委託代理送訂至上海，順利購入心頭好。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河逸濤灣2座高層D室，實用面積868方呎，三房間隔，獲租客以3.9萬元承租，實用呎租44.9元。

●小西灣藍灣半島5座高層H室，實用面積323方呎，一房間隔，成交月租1.6萬元，實用呎租49.5元。

●小西灣藍灣半島1座高層E室，實用面積451方呎，兩房間隔，減價33.2萬元或約3.7%，以856.8萬元沽出，實用呎價18,998元。

●北角康澤花園C座高層6室，實用面積568方呎，以約1,210萬元易手，實用呎價21,303元。

●北角半山寶馬臺低層M室，實用面積718方呎，三房套房間隔，叫價1,250萬元，放盤約一星期，減至1,180萬元連車位易手，實用呎價16,435元。

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九龍區

●長沙灣昇悅居7座低層H室，實用面積511方呎，兩房間隔，放租兩個月，減租1,500元，以月租1.75萬元租出，實用呎租32.4元。

●長沙灣宇晴軒5座低層H室，實用面積602方呎，三房套房間隔，開價1,050萬元，減價52萬元，以998萬元成交，實用呎價16,578元。

●大角咀港灣豪庭2座中高層H室，實用面積326方呎，兩房間隔，成交月租約1.58萬元，實用呎租48.5元，租金回報約3.2厘。

●旺角逸新中層F室，實用面積226方呎，開放式間隔，原每月叫租約1.2萬元，減至約1.1萬元租出，實用呎租48.7元。

●紅磡黃埔花園2期14座高層H室，實用面積466方呎，兩房間隔，以760萬元成交，實用呎價16,309元。

●何文田德星樓中層A室，實用面積892方呎，三房間隔，以1,240萬元成交，實用呎價13,901元。原業主1979年11月僅以約6萬元買入單位，持貨約40年帳面獲利約1,234萬元，賺幅約206倍。

●牛頭角淘大花園O座低層8室，實用面積285方呎，一房間隔，減價30萬元或約6%，以490萬元成交，實用呎價17,193元。

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新界區

●元朗YOHO MIDTOWN第1座高層G室成交，實用面積443方呎，兩房間隔，最初叫價830萬元，由於減幅吸引，買家託代理送訂至上海，成功以740萬元入市，實用呎價16,704元。

●元朗新元朗中心5座高層D室，屬遺產物業，實用面積約870方呎，三房間隔，叫價1,180萬元，減價200萬元或約17%，以980萬元售出，實用呎價11,264元。

●元朗溱柏5座高層B室，實用面積598方呎，兩房間隔，以650萬元易手，實用呎價10,870元。

●馬鞍山薈晴2座低層A06室易手，實用面積324方呎，一房間隔，開價約620萬元，減價22萬元，以598萬元易手，實用呎價18,457元。

●沙田好運中心椰林閣高層G室，實用面積326方呎，兩房間隔，以500萬元易手，實用呎價15,337元。

●沙田河畔花園B座中層2室，實用面積269方呎，兩房間隔，以460萬元成交，實用呎價17,100元。

●青衣青怡花園5座高層E室，實用面積343方呎，原則兩房間隔，已改為開放式設計，10月初叫價640萬元放盤，終以605萬元成交，實用呎價17,638元。

●粉嶺榮輝中心1座高層F室，實用面積468方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，減價25萬元，未補價第二市場成交價315萬元，實用呎價6,731元。

●粉嶺牽晴間3座高層H室，實用面積892方呎，三房連套房間隔，以1,038萬元獲承接，實用呎價11,637元。

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