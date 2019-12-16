西九龍絲麗酒店月底停運 轉型共居項目
2019年12月16日 15:16
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西九龍絲麗酒店12月底停運，當中酒店管理由遠東發展(00035)轄下的酒店管理公司協助營運。東網記者向遠東發展查詢，公司回應指，該酒店的管理合同將於2019年12月底完結，帝盛酒店集團將再聘請員工於其他絲麗品牌酒店任職。
據遠東發展2017年的公告，該酒店已於2017年出售給金輪天地(01232)。其後今年10月金輪天地公布，向Anchor Street Investment Limited出售該酒店，建議出售代價為5.15億港元(可予調整)，上限為5.3億元。
據了解，Anchor Street Investment Limited為私募基金華平投資(Warburg Pincus)擁有，該酒店會改成一個有250房間的共居(co-living)項目，由共居品牌Weave管理。
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